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الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد رابط سريع hd عبر ad sport

الأحد 26/يناير/2020 - 04:31 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الأحد في البطولة العربية للأندية.

الإسماعيلي يواجه الاتحاد على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي بكأس محمد السادس.

وكان الإسماعيلي قد فاز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في مباراة ذهاب دور ربع النهائي، على ملعب زعيم الثغر.

موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم في البطولة العربية
تقام مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الخامسة مساء اليوم بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم في البطولة العربية
تذاع مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم عبر فضائية "ad sports hd 2".

معلق مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم في البطولة العربية
يعلق على مباراة الإسماعيلي والاتحاد اليوم عامر عبد الله عبر فضائية "ad sports hd 2".
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