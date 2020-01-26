خاص.. تعرف على تفاصيل أغنية الجريني الجديدة



تحمل الأغنية عنوان "يا حبيبي"، وهى من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان وليد سعد، توزيع شريف مكاوي، وتم تصويرها كفيديو ليركس بشكل جديد ومختلف، وسيتم طرحها يوم عيد الحب.



وأعرب الجريني مؤخرًا عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة "لفة"، وتعد الأغنية التعاون الأول مع شركة "روتانا" حيث تم طرح الأغنية على السوشيال ميديا من خلال تطبيق TIKTOK وحققت الأغنية 50 مليون مشاهدة من خلال تفاعل الجمهور مع فيديو الأغنية الذي نشرها أيضا على انستجرام وسناب شات وفيس بوك".



وتحدث الجريني عن تعاونه الجديد مع فريق المدفعجية قائلًا "في البداية كان هدفنا من التعاون هو تقديم موسيقى جديدة بكلمات جميلة وألحان جميلة ومختلفة، وبوجه الشكر للمخرج على ما قدمه من مجهود مع فريق عمل "روتانا" وعلى رأسهم سالم هندي لتقديم هذا العمل المميز"



انتهى الفنان عبدالفتاح الجريني، من تسجيل أغنية رومانسية جديدة بمناسبة عيد الحب والأغنية من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.