بث مباشر مباراة الإسماعيلي الآن| مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

يدخل فريق الإسماعيلى أهم مبارياته هذا الموسم حينما يستضيف نظيره الاتحاد السكندرى، فى إياب ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" على استاد الإسماعيلية وسط حضور جماهيرى يقارب الـ5 آلاف مشجع، ويسعى الدراويش لانتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائى فيما يفتش زعيم الثغر عن الريمونتادا التاريخية.





موعد مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى









تقام مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى فى تمام السادسة مساء اليوم، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).





نتيجة مباراة الذهاب بين الإسماعيلى والاتحاد









انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد سجله محمد الشامى فيما يسعى زعيم الثغر لتحقيق الريمونتادا العربية، وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق.





طاقم تحكيم مغربى لمباراة الإسماعيلى والاتحاد









وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إلى المغربى رضوان جيد إدارة مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد، ويُعاون الدولى المغربى كل من اكركاد مصطفى مساعد أول وهزاكاو لحسن مساعد ثان، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم.





مشوار الإسماعيلى والاتحاد بالبطولة العربية









وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.





التشكيل المتوقع للإسماعيلى والاتحاد السكندرى

يبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام زعيم الثغر مكونا من: محمد مجدى - محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى - عماد حمدى – محمد مخلوف - محمد الشامى – محمد صادق – همام طارق - عبد الرحمن مجدى - بنسون شيلونجو.