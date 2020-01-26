



بدون تقطيع.. goal مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاتحاد بث مباشر بدون تقطيع (يوتيوب TV) رابط مباراة الاسماعيلي الآن won

ستُقام مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في البطولة العربية مساء غدًا الأحد ، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة ، والساعة 7 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.





بدون تقطيع.. goal مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاتحاد بث مباشر بدون تقطيع (يوتيوب TV) رابط مباراة الاسماعيلي الآن won

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في

بطولة العالم العربي لكرة القدم.





القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في البطولة العربية

وستُذاع.





وانتهت مباراة الذهاب في الإسكندرية لصالح دراويش





بدون تقطيع.. goal مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاتحاد بث مباشر بدون تقطيع (يوتيوب TV) رابط مباراة الاسماعيلي الآن won

تمهيدي سجله محمد الشامي ، وسيواجه الفائز من مجموع مواهبتي (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وستشهد المباراة لحضور جماهيري تصل إلى 5000 متفرج يشمل مشجعي النادي الإسماعيلي ، يُسمح لهم بـ 4500 تذكرة وجمهور.



