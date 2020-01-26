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بدون تقطيع.. goal مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاتحاد بث مباشر بدون تقطيع (يوتيوب TV) رابط مباراة الاسماعيلي الآن won

الأحد 26/يناير/2020 - 04:28 م
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مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاتحاد
مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاتحاد
الفجر الرياضي
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بدون تقطيع.. goal مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاتحاد بث مباشر بدون تقطيع (يوتيوب TV) رابط مباراة الاسماعيلي الآن  won
ستُقام مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في البطولة العربية مساء غدًا الأحد ، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة ، والساعة 7 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بدون تقطيع.. goal مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاتحاد بث مباشر بدون تقطيع (يوتيوب TV) رابط مباراة الاسماعيلي الآن  won
موعد مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في 
بطولة العالم العربي لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في البطولة العربية 
وستُذاع.

وانتهت مباراة الذهاب في الإسكندرية لصالح دراويش

 بدون تقطيع.. goal مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاتحاد بث مباشر بدون تقطيع (يوتيوب TV) رابط مباراة الاسماعيلي الآن  won
تمهيدي سجله محمد الشامي ، وسيواجه الفائز من مجموع مواهبتي (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).
وستشهد المباراة لحضور جماهيري تصل إلى 5000 متفرج يشمل مشجعي النادي الإسماعيلي ، يُسمح لهم بـ 4500 تذكرة وجمهور.

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