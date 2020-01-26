محافظ القاهرة: عيد الشرطة مناسبة تجسد صورة حقيقية للتضحية

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بزيارة مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة المصرية، التقى خلالها باللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بحضور المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ومصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من قيادات المحافظة.



أعرب المحافظ عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطني في كافة المجالات لتحقيق الاستقرار والأمان للمواطن، ومكافحة الإرهاب وملاحقة الفساد واستئصاله وعودة الانضباط للشارع وفرض هيبة القانون وخاصة في الوقت الراهن، مشيداَ بدور جهاز الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية والتصدي بكل حسم لكل محاولات الظلام التي لن تنال من أمننا القومي.



وأثنى المحافظ على ما تقدمه الشرطة المصرية من تضحيات وأرواح الشهداء الذكية من اجل الحفاظ على امن واستقرار الوطن ، وتقديره الكامل لصمود وتماسك أسر الشهداء وأبنائهم الكرام، مؤكداَ أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية خالدة تجسد صورة حقيقية للتضحية ومعنى العطاء وعمق الانتماء فى سبيل رفعة وطننا الغالي.

