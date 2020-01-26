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السجن 6 سنوات لقهوجي وزوجته قتلا طفلتهما في الإسكندرية

الأحد 26/يناير/2020 - 04:27 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر السيد الوزيري، بالسجن 6 سنوات لكل من: "م.م.ع" قهوجي و" ر.ر.ع" ربة منزل لاتهامهما بقتل نجلتهما "ح.م.م".

وتعود القضية رقم 31672 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة ببلاغ بوفاة طفلة بعد تعرضها للضرب داخل شقة سكن والدها.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "م.م.ع" 43 سنة قهوجي وزوجته "ر.ر.ع" 34 سنة ربة منزل بعد قيامهما بالتعدي بالضرب على نجلتهما "ح.م.م." وقاما بتقييدها من يديها ورجليها بجنزير والتعدي عليها بالضرب وحرقها عدة مرات مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها.

وبعرضهما على النيابة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.
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الكلمات المفتاحية

قتل الاسكندرية

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