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محافظ البحر الأحمر يبحث إنهاء مشكلة كابلات الكهرباء المكشوفة بالغردقة

الأحد 26/يناير/2020 - 04:23 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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ناقش اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، مع المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء سبل انهاء مشكلة كابلات الكهرباء المكشوفة بمدينة الغردقة، والتي أصبحت تهدد حياة المواطنين بالمدينة الساحلية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، واللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، وبعض القيادات التنفيذية بشركة القناة والمحافظة.

ومن جانبه أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من تغطية جميع الكابلات المكشوفة، وقص الأطوال الزائدة، ودفنها تحت الأرض حتي يتم حماية المواطنين من أي أضرار، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة للقضاء على هذه المشكلة بجميع مدن المحافظة وليست مدينة الغردقة فقط.

وفي ذات السياق وجه المحافظ بضرورة القيام بأعمال الإحلال والتجديد للكابلات المتهالكة بمختلف مدن المحافظة، حتي يتم الارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

ومن ناحية أخري تعهد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء بحل جميع المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء بالمحافظة، كما وعد بإنهاء مشكلة عدم ذهاب المحصلين الي المنازل لتسجيل قراءات العداد الصحيحة، مؤكدا أنه سيقوم بمحاسبة جميع المقصرين.

يذكر أن المحافظة وضعت خطة زمنية للقضاء على الكابلات المكشوفة بمختلف مدنها، حيث تم تقسيم العمل إلى قطاعات ومناطق.
محافظ البحر الأحمر يبحث إنهاء مشكلة كابلات الكهرباء المكشوفة بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يبحث إنهاء مشكلة كابلات الكهرباء المكشوفة بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يبحث إنهاء مشكلة كابلات الكهرباء المكشوفة بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يبحث إنهاء مشكلة كابلات الكهرباء المكشوفة بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يبحث إنهاء مشكلة كابلات الكهرباء المكشوفة بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يبحث إنهاء مشكلة كابلات الكهرباء المكشوفة بالغردقة
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