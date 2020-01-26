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محافظ الفيوم: ذوي الهمم "ملائكة" يبعثون الطاقة الإيجابية لزملائهم

الأحد 26/يناير/2020 - 04:21 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم، فعاليات اليوم التوعوي لمرضى الفينيل كيتون يوريا “P.K.U” الذي نظمته مديرية الشئون الصحية، بأحد الفنادق على ساحل بحيرة قارون، بمشاركة أولياء أمور 50 طفل من المرضى من محافظتى الفيوم وبنى سويف، وذلك بحضور الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هالة عبد الرحمن مدير المراكز العلاجية والحد من الإعاقة بوزارة الصحة، والدكتورة رجاء أحمد مدير عام رعاية الطفولة والأمومة سابقًا، والدكتورة ناهد عبد الخالق مسئول الإرشاد الوراثى بالإدارة العامة للحد من الإعاقة بوزارة الصحة.

في كلمته رحب محافظ الفيوم بجميع المشاركين في فعاليات اليوم التوعوي، معربًا عن سعادته البالغة بمشاركة أولياء الأمور والأطفال المرضى، مشيدًا بدور وزارة الصحة والفريق الطبي بمراكز الإرشاد الوراثى فى علاج الأطفال ودمجهم فى المجتمع ليمارسوا أنشطتهم بكل سهولة ويسر.

قال محافظ الفيوم أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى منظومة الصحة خلال السنوات الخمس الأخيرة من خلال المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة الأم والطفل، موضحًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بالأطفال ذوى الهمم وأطفال الـــ"P.K.U"، واصفًا إياهم بالملائكة الذين يبعثون الطاقة الإيجابية لزملائهم، لافتًا انهم كانوا يعانون فى الحصول على العلاج سابقًا، مؤكدًا الاهتمام بهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم، فضلًا عن توفير العلاج بالمجان.

ولفت "الأنصاري" إلى أهمية الوعي فى المعاملة مع مثل هذه الحالات، والاكتشاف المبكر لهذا المرض، حتى يتم معالجتهم على الوجه الأكمل، والاستفادة من العلاج المقدم الذي توفره الدولة مجانًا.

فيما أشارت الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن مرض الفنيل كيتون يوريا (P.K.U) أحد أمراض التمثيل الغذائى الوراثية، وهو عبارة عن خلل فى الانزيم المسئول عن تحويل بروتين "فينيل الانين" إلى "تيروسين" مما يتسبب فى نقصه، وتراكم "فينيل الانين" بالدم، وينتج عنه تأخر فى النمو والتطور الجسدي والعقلي والسلوكي لدى الطفل المصاب.

وأضافت انه إذا اكتشف المرض بعد اجراء الفحوصات والتحاليل للطفل بعد الولادة، يتم علاجه باعطاء الأطفال ألبان خالية من البروتين، مشيرةً أن الأطفال بعد العلاج يصبحوا طبيعيين، موضحة أن الاكتشاف المبكر يساعد على العلاج بشكل كبير.

الجديد بالذكر أنه يتم علاج تلك الحالات في عيادة الارشاد الوراثي بكيمان فارس بالفيوم، حيث بدأت البرامج العلاجية لهذا المرض فى نوفمبر 2015 على مستوى الجمهورية من خلال مراكز الإرشاد الوراثى بالمحافظات، وشهدت فعاليات اليوم عرض للمرض وكيفية علاجه لتوعية أولياء الأمور، فضلًا عن تناول الغذاء مع المرضى وذويهم.

محافظ الفيوم: ذوي الهمم "ملائكة" يبعثون الطاقة الإيجابية لزملائهم
محافظ الفيوم: ذوي الهمم "ملائكة" يبعثون الطاقة الإيجابية لزملائهم
محافظ الفيوم: ذوي الهمم "ملائكة" يبعثون الطاقة الإيجابية لزملائهم
محافظ الفيوم: ذوي الهمم "ملائكة" يبعثون الطاقة الإيجابية لزملائهم
محافظ الفيوم: ذوي الهمم "ملائكة" يبعثون الطاقة الإيجابية لزملائهم
محافظ الفيوم: ذوي الهمم "ملائكة" يبعثون الطاقة الإيجابية لزملائهم
محافظ الفيوم: ذوي الهمم "ملائكة" يبعثون الطاقة الإيجابية لزملائهم
محافظ الفيوم: ذوي الهمم "ملائكة" يبعثون الطاقة الإيجابية لزملائهم
محافظ الفيوم: ذوي الهمم "ملائكة" يبعثون الطاقة الإيجابية لزملائهم
محافظ الفيوم: ذوي الهمم "ملائكة" يبعثون الطاقة الإيجابية لزملائهم
محافظ الفيوم: ذوي الهمم "ملائكة" يبعثون الطاقة الإيجابية لزملائهم
محافظ الفيوم: ذوي الهمم "ملائكة" يبعثون الطاقة الإيجابية لزملائهم
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مصر محافظ الفيوم ذوي الاحتياجات الخاصة الفيوم اخبار

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