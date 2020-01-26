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kora on line| مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري مباشر بدون تقطيع كورة ستار بث مباشر ماتش الاسماعيلي LIVE

الأحد 26/يناير/2020 - 04:19 م
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مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري
مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري
الفجر الرياضي
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الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري، يواجه نادي الإسماعيلي ضيفه الاتحاد السكندري مساء غدًا الأحد، على ستاد "الإسماعيلية" الرئيسي، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري‬‎ في البطولة العربية
ستُقام مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري‬‎ في البطولة العربية مساء غدًا

الأحد، في تمام الساعة 6 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري‬‎ في البطولة العربية
وستُذاع مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري‬‎ في البطولة العربية حصريًا على قناتي "أون سبورت

 
إتش دي" و "تايم سبورت إتش دي" الرياضية.
وانتهت مباراة الذهاب في الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف نظيف سجله محمد الشامي، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد الفائز من مجموع مواجهتي (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وستشهد المباراة حضور جماهيري يصل إلى 5000 متفرج يشمل مشجعي النادي الإسماعيلي، والذي يسمح لهم بـ4500 تذكرة وجمهور نادي الاتحاد السكندري والذي يسمح لهم بـ500 تذكرة .
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