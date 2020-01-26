ننشر تفاصيل تخرج 121 طالب ماليزي بكلية طب المنصورة

شهدت كلية الطب جامعة المنصورة اليوم الأحد، تخرج 122 طالب من خريجي الدفعة الثامنة 121 طالب ماليزي – 1 طالب من سنغافورة ضمن برنامج "المنصورة - مانشستر" بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة.



حضر الحفل الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، السفير محمد حنيف عبدالرحمن سفير دولة ماليزيا بالقاهرة، الدكتور ايزال بن أنوال الوزير المفوض لشئون التعليم بسفارة ماليزيا بالقاهرة، رافيدى بن زاينول السكرتير الثانى للسفارة الماليزية، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والبروفيسور جاني هارت وبوش مارك ممثلين عن جامعة مانشستر بإنجلترا.



كما حضرت الدكتورة نسرين صلاح عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، الدكتور تامر أبو السعد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور بسمة شومان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف شومة مدير برنامج المنصورة مانشستر بالكلية، والدكتور اسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، وعدد من أولياء أمور الخريجين.



وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط على ضرورة أن يفخر الخريجون بالانتماء إلى جامعة المنصورة نظرا لسمعتها المرموقة عالميا بدخولها ضمن أوائل الجامعات في التصنيفات العالمية نتيجة الجهد المبذول من كل العاملين بها منذ إنشائها عام 1962.



وأوصى الخريجون بأن يكونوا خير ممثلين لكلية الطب جامعة المنصورة في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التى سيعملون بها فهم سفراء لجامعة المنصورة كما اوصى بمراعاة الجوانب الإنسانية فى التعامل مع المرضى.



وألقى السفير محمد حنيف عبدالرحمن سفير ماليزيا في مصر كلمة أكد فيها علي عمق العلاقات بين الدولتين وعلي تميز الروابط العلمية بينهم والذي يجعل الآلاف من الطلاب الماليزيين يفضلون الدراسة في مصر وتحديدا في جامعة المنصورة.



وشدد علي أن التواصل بين السفارة والجامعة مستمر فيما يخدم صالح هؤلاء الطلاب وأنه سعيد بتخرجهم وبتوافد العديد من أسرهم إلي المنصورة لمشاركة أبنائهم حفل التخرج.



كما أكد علي تميز كلية طب المنصورة وخاصة برنامج المنصورة مانشيستر في التعليم الطبي الذي يجعله مركزًا جاذبًا للعديد والعديد من الطلاب.



وأثنت الدكتور نسرين صلاح عمر على جهد كافة العاملين بالبرنامج وبدعم كلية الطب وإدارة الجامعة حتى تم تطوير التعليم الطبى بالبرنامج بإكساب الطلاب الدارسين به مهارات تواكب تطور سوق العمل.



وأعربت البروفيسور جاني هارت ممثل جامعة مانشستر، عن سعادتها بالتواجد في جامعة المنصورة وبالتعاون مع كلية الطب فى تنفيذ برنامج مانشستر للدراسة بها مشيدة بالجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج.



وطالب الدكتور محمد عطية كل الخريجين وخاصة غير المصريين بالتواصل الدائم مع الكلية سواء فى مجال البحث العلمي أو الحصول على دورات تدريبية.



كما أشاد بجهد القائمين على برنامج المنصورة مانشستر منذ تأسيسه عام 2006 دون أن يغفل الإشارة لجهد مديرى البرنامج السابقين فى دعم البرنامج.



ورحب الدكتور أشرف شومة بالسادة أولياء أمور الطلاب الذين قطعوا مسافة طويلة للحضور والمشاركة في الاحتفال.



وأكد أن برنامج المنصورة مانشيستر يخرج بنجاح تام اليوم الدفعة الثامنة من البرنامج، وكعهده يحوي البرنامج علي طلاب أجانب من جنسيات متعددة يصل عددهم الي ١٢٢ طالب يثق البرنامج في قدراتهم العلمية والطبية ويؤكد أنهم سيكونوا سفراء فوق العادة لجامعة المنصورة في دولهم وكذلك أينما التحقوا بمجال العمل الطبي دوليًا.



وأكد لهم أن مستوي أحلامهم يجب أن يكون بمساحة السماء الواسعة وبأنهم قادرون على تحقيق كل الأحلام إذا ما ألتزموا بالعمل الشاق والمجهود المستمر لتنمية مهاراتهم الطبية والعملية.