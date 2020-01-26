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بالأسود ياسمين صبري تتألق عبر 'انستجرام'

الأحد 26/يناير/2020 - 04:24 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة ياسمين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت "صبري" في هذه الصورة مرتدية سلوبيت من اللون الأسود، ومصففة شعرها بطريقة جذابة ومرتدية بعض الاكسسورات الرقيقة مع وضع ميكب يتلائم مع جمال بشرتها.


وكتبت "صبري" على هذه الصورة قائلة: إلى البرية.


وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ايه الجمال ده ماشاءالله زي القمر ، بحبك جدا.


وفي سياق أخر قدمت "صبري" العديد من الأعمال الفنية منها ليلة هنا وسرور، جحيم في الهند، الديزل، جبل الحلال، خطوات الشيطان، ذهاب وعودة، الأسطورة، الحصان الأسود، حكايتي.


وتدور أحداث مسلسل "حكايتي"، حول فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمامها، وتدخل في خلافات مع عائلتها و تسافر من الصعيد .


وشارك في بطولة مسلسل "حكايتي"، كلٍ من ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، وفاء عامر، أحمد حاتم، مصطفى درويش، أحمد جمال سعيد، جمال عبدالناصر، إدوارد، إسلام جمال، مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج .
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