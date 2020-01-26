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الزمالك يغير مستقبل محمد عواد

الأحد 26/يناير/2020 - 03:17 م
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محمد عواد
محمد عواد
هاني عصام
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استقر مسئولو نادي الزمالك على استمرار محمد عواد مع الفريق خلال الفترة المقبلة وغلق الباب بشكل نهائي على رحيله في يناير الجاري.

وغاب عواد عن المشاركة مع الزمالك في الفترة الماضية وسط الاعتماد على محمد أبو جبل بشكل أساسي ومن بعده محمد صبحي الحارس الصاعد للفريق.

وقرر مسئولو الزمالك الإبقاء على عواد حتى نهاية الموسم الجاري وتأجيل مناقشة أي عرض له بشكل رسمي.

وجاء قرار إدارة الزمالك بناء على رغبة إدارة الكرة بالنادي والتي رفضت التفريط في أي لاعب داخل الفريق ورغم تواجد 3 حراس وهم محمد أبو جبل وجنش ومحمد صبحي لكنهم تمسكوا باستمرار محمد عواد.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري.
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