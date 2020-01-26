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سعر إعارة صلاح محسن إلى سموحة

الأحد 26/يناير/2020 - 03:12 م
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صلاح محسن
صلاح محسن
علي نبوي
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أعار نادي الأهلي مهاجمه صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف نادي سموحة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الحالي.


ويحصل نادي الأهلي على مبلغ مليون و٢٥٠ ألف جنيه كقيمة انتقال اللاعب لصفوف النادي السكندري.


وخاض صلاح محسن مع الأهلي هذا الموسم 4 مباريات سجل فيهم 4 أهداف وفشل في إقناع رينيه فايلر المدير الفني للفريق بقدرته في خط الهجوم والذي كان يفضل عليه مروان محسن وجونيور أجايي ووليد أزارو قبل رحيله إلى الاتفاق السعودي.


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نادي الاهلي صلاح محسن الاهلي اخبار الاهلي

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