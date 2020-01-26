سعر إعارة صلاح محسن إلى سموحة

أعار نادي الأهلي مهاجمه صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف نادي سموحة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الحالي.









ويحصل نادي الأهلي على مبلغ مليون و٢٥٠ ألف جنيه كقيمة انتقال اللاعب لصفوف النادي السكندري.









وخاض صلاح محسن مع الأهلي هذا الموسم 4 مباريات سجل فيهم 4 أهداف وفشل في إقناع رينيه فايلر المدير الفني للفريق بقدرته في خط الهجوم والذي كان يفضل عليه مروان محسن وجونيور أجايي ووليد أزارو قبل رحيله إلى الاتفاق السعودي.



