Advertisements
Advertisements
Advertisements

تقارير: مقتل 19 جنديا وإصابة 5 آخرون إثر هجوم على الجيش في مالي

الأحد 26/يناير/2020 - 02:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
قُتل 19 جنديًا وأُصيب خمسة آخرون في هجوم على قوات الأمن المالية، اليوم الأحد، في وسط الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن متحدث باسم الجيش.

وأعلن مصدر عسكري لوكالة فرانس برس، أن الحادث المميت هز معسكر سوكولو العسكري في وسط البلاد.

ذكرت وكالة فرانس برس، سابقًا، أن 15 ضحية قُتلوا خلال الهجوم من قبل الجهاديين.

ونقلت الوكالة عن أحد النواب المحليين قوله، إن معسكر سوكولو العسكري تم اجتياحه من قبل إرهابيين مدججين بالسلاح على دراجات نارية.

ووفقًا للنائب، تم التخطيط للاعتداء حيث بدا أن "المهاجمين كانوا يعلمون ماذا يفعلون". وأضاف المصدر، أن الجهاديين أخذوا جميع المعدات العسكرية للمخيم.

يقع المعسكر الذي تم مهاجمته في منطقة Segou الوسطى التي تنتشر فيها الجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة.

تكافح مالي لمواجهة التمرد الإسلامي الذي ابتليت به البلاد منذ عام 2012.

جديربالذكر، أن وكالة الأنباء المالية الرسمية ذكرت يوم الاثنين 13 يناير، أن مسلحين مجهولين قتلوا خمسة أشخاص وجُرحوا ثلاثة آخرون في هجوم شنوه في مدينة كاسا وسط مالى.

وأضاف المصدر، أن وحدة دفاع مالية ردت على المهاجمين وقتلت عشرة من المهاجمين في حين لاذ الآخرون بالفرار، وأضافت انه تم نقل المصابين من قبل الصيادين إلى قرية دوكومبو، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتعاني جمهورية مالى من عمليات ارهابية متواصلة منذ سبع سنوات ويقول مراقبون إن الجيش المالى وقوات برخان الفرنسية وقوات الأمم المتحدة لا زالت تعمل لمواجهة الارهاب فى مالى.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ يوم

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 21 ساعة

رفع حالة الطوارئ بموانئ ومطارات البحر الأحمر

منذ أقل من ساعة

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إطلاق نار على سيارة شقيق نائبين ببني سويف

منذ ساعتين و 43 دقيقة

برشلونة بين خيارين أحلاهما مر

منذ أقل من ساعتين

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

منذ ساعة و نصف

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ يوم

رسميا.. انتقال صلاح محسن لسموحة وحرمانه من اللعب ضد الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

3 نقاط تكفي الأهلي للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:52 م

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

06:36 م

رفع حالة الطوارئ بموانئ ومطارات البحر الأحمر

02:32 م

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

10:46 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status