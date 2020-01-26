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محافظ القاهرة: الإنجازات التي يشاهدها المواطنين لم تحدث من قبل

الأحد 26/يناير/2020 - 03:10 م
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محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
إسماعيل منطاوي
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هنأ اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، هيئة الشرطة بالعيد الـ68، قائلًا إن رجال الشرطة البواسل ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية لوطنهم.

وأضاف عبد العال في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الشرطة منذ عام 1952، وهي تقدم أرواحها وأرواح أبنائها فداءً لهذا الوطن، لافتًا إلى أن المحافظة قامت بتكريم عددًا من أسر شهدائهم تقديرًا وعرفانا منا لما فقدوه.

وأكد أن الشعب المصري كان له أثر كبير في الاستقرار والأمن لعودة البلاد إلى طبيعتها مرة أخرى، خاصة في ظل التحديدات الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية.

وأضاف محافظ القاهرة: الشعب ظل لديه وعي كامل بالأمان والاستقرار الذي ينعم به في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى مسيرة الإنجازات التي يشاهدها المواطنين لم تحدث من قبل.

وتابع: "مهما قدمنا لأسر الشهداء لم نوفيهم فيما قدموه من أغلى شيئ للوطن، وهي أرواح أبنائهم، ونعاهدهم بأننا سنظل دائمًا بجوارهم، ومتواصلين معهم"، منوها أن رجال الشرطة تحملوا الكثير ومازالوا يقدموا ما لديهم.
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محافظ القاهرة عيد الشرطة الفجر الرئيس عبدالفتاح السيسي

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