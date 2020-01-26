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ما حكم وهب أجر قراءة القرآن للميت؟.. الإفتاء تجيب

الأحد 26/يناير/2020 - 03:10 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
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تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول "ما حكم الشرع في قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى". 

وأجابت الدار عبر صفحتها على الفيسبوك: إنه يجوز قراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم، وهي مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وأطبق على فعلها السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير؛ سواء كان ذلك حال الاحتضار، أو بعده، أو عند صلاة الجنازة، أو بعدها، أو حال الدفن، أو بعده، ومَن ادَّعى أنه بدعةٌ فهو إلى البدعة أقرب، ولا يجوز إنكارها بعد معرفة مشروعيتها.
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الكلمات المفتاحية

قراءة القرآن للميت فتاوى الافتاء

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