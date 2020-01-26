وضع أكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بالإسكندرية



تضمنت المراسم عزف الفرق الموسيقية العسكرية سلام الشهيد أثناء وضع الزهور وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة، كما تواجدت فرقة الخيالة في مدخل النصب التذكاري للشرطة.



وقدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التهنئة لجميع رجال الشرطة البواسل وقاداتها بمناسبة الاحتفال بعيدهم، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية.



وأضاف المحافظ: "أن عيد الشرطة هو عيد للمصرين جميعًا واليوم هو بمثابة تكريم بسيط للمجهود الكبير الذي بذله رجال الشرطة، وأن مديرية أمن الإسكندرية تعمل بخطى ثابته، ودائما ما تكون داعمة للمحافظة بهدف خدمة أهالي الإسكندرية".



وضع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء سامي غنيم مدير الأمن، واللواء أركان حرب خالد شوقي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، مساء اليوم الأحد، إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بمناسبة الاحتفالات بالعيد الثامن والستين للشرطة.