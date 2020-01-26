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وزيرة التضامن للعاملين بالقليوبية: أوصيكم خيرًا بالمواطنين

الأحد 26/يناير/2020 - 03:04 م
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الوزيرة
الوزيرة
آيات عامر
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تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مديرية التضامن ببنها، وعقدت اجتماعا موسعا مع العاملين بها، الذين استقبلوها بـ"الزغاريد"، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بالتواجد داخل مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

وقالت الوزيرة: أعلم أن هناك صعوبات تواجهكم وأعرف أن هناك تحديات ولكن هذا لا يجب أن يمنعنا من تقديم خدمة بجودة عالية وأوصيكم بحسن معاملة المواطنين وخصوصا الفقراء منهم.

 

وشددت الوزيرة، على ضرورة وجود آليات لتحسين التواصل بين الديوان العام للوزارة والمديريات على مستوى الجمهورية وإيجاد منصات للتواصل لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم وشكواهم.

وأضافت أن الفترة المقبلة، ستشهد عملا أكبر على الأرض، وتحتاج اقترابا أكثر من المواطنين وتركيزا أعلى في مجال الرعاية الاجتماعية، كي تتكامل مع مجال الحماية التي أولته الوزارة اهتمامًا كبيرًا

ونوهت بأن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا لموارد بالتعاون مع القطاع الخاص والهيئات الدولية، واستغلال موارد الوزارة نفسها من خلال حسن استغلال الأصول التي تمتلكها الوزارة في محافظات الجمهورية والموارد البشرية المميزة للوزارة.

وأكدت أنه سيتم ميكنة كل خدمات الوزارة وتطوير بيئة العمل في المديريات لتوفير ظروف عمل جيدة وزيادة الإنتاجية.

وأعلنت أنه سيتم التركيز أيضا على التمكين الاقتصادي والتنقية والنظر للتظلمات لقبول عدد أكبر من الأسر، والتأكد من أن الدعم يصل للأكثر احتياجا.

 

ولفتت إلى أهمية التمكين الاقتصادي وخاصة لمن لم يحصل على الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة أو الخارجين منه، عن طريق إيجاد فرصة عمل أو نقل أصول إنتاجية أو إقراض متناهي الصغر.

وأوردت أن وزارة التضامن الاجتماعي، تعطي أولوية كبيرة للأشخاص لذوي الإعاقة وواجب علينا تقديم أفضل الخدمات إليهم، معلنة عزمها إنشاء مركزًا للتأهيل بكافة خدماته لكل أنواع الإعاقات بمحافظة القليوبية.

وفيما يخص الجمعيات الأهلية، أشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة للجمعيات الأهلية بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون الذي صدر في ٢٠١٩، وسيتم تطوير آليات عملها لزيادة التقارب بين الوزارة والجمعيات.

وواصلت أن جولتها بمحافظة القليوبية، اليوم، شهدت زيارة ٣ مؤسسات؛ الأولى مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر وهو أول مركز في جمهورية مصر العربية للسيدات ضحايا الإتجار بالبشر، ومركز خدمات المرأة المتكامل ببنها، والمؤسسة الاجتماعية للبنين.

من ناحيته، قال اللواء عبد الحميد الهجان: إن زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي للقليوبية تأتي في ضوء اهتمام الدولة بالمحافظات ومدى التعاون بين الوزارة والمحافظة؛ حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي لها دور مهم في تنفيذ سياسة الدولة في السنوات الأخيرة

واستكمل أن زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي للمحافظة شهدت زيارة مركز الإتجار في البشر أول مركز في الجمهورية، كما تفقدنا مركز خدمات المرأة وهو يقدم خدمات مبهرة للفتيات والمغتربات، كما تم زيارة دار الإيواء للبنين بما يقدمه من خدمات مميزة.

واختتم بأن المحافظة تتعاون مع وزارة التضامن في إيجاد مكان لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة وتدريبهم وتعليمهم وتوفير احتياجاتهم، ضمن مجالات تعاون مستقبلية بين الجانبين.

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الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن وزارة التضامن التضامن الأطفال ذوي الإعاقة

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