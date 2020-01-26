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وزيرة الصحة تكلف بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أبو رديس

الأحد 26/يناير/2020 - 03:03 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى أبو رديس، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى وفقًا للمواعيد المحددة، لافتًا إلى أن الوزيرة شددت على مراعاة معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كما راجعت الرسومات الهندسية المعتمدة طبقًا لأكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الشامل.

وقال، إن وزيرة الصحة والسكان أكدت على الاستغلال الأمثل لإمكانيات المستشفى، حيث يشمل المستشفى 46 (سريرًا، وغرفتي عمليات، و3 ماكينات غسيل كلوي، و4 أسرة للعناية المركزة، و5 حضانات للأطفال، ومعملًا، وقسم أشعة، وبنك دم تخزيني، و8 عيادات خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية).

وتابع متحدث الوزارة، أن هالة زايد حرصت خلال تفقد أقسام المستشفى على مراجعة الملفات الطبية للمرضى للتأكد من تلقيهم أفضل خدمة طبية، بالإضافة إلى الاستماع لمطالب المرضى حيث وجهت على الفور بالاستجابة لمطالبهم، وأكدت لهم أنه تزامنًا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لن يتم تحويل أي مريض لتلقي الخدمة الطبية خارج المحافظة، حيث سيتم توفير التجهيزات الطبية الحديثة والقوى البشرية بكافة التخصصات الطبية داخل المحافظة.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
وزيرة الصحة تكلف بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أبو رديس
وزيرة الصحة تكلف بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أبو رديس
وزيرة الصحة تكلف بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أبو رديس
وزيرة الصحة تكلف بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أبو رديس
وزيرة الصحة تكلف بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أبو رديس
وزيرة الصحة تكلف بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أبو رديس
وزيرة الصحة تكلف بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أبو رديس
وزيرة الصحة تكلف بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أبو رديس
وزيرة الصحة تكلف بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أبو رديس
وزيرة الصحة تكلف بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أبو رديس
وزيرة الصحة تكلف بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أبو رديس
وزيرة الصحة تكلف بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أبو رديس
وزيرة الصحة تكلف بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أبو رديس
وزيرة الصحة تكلف بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أبو رديس
وزيرة الصحة تكلف بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أبو رديس
وزيرة الصحة تكلف بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أبو رديس
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة

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