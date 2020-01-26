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خافيير أجيري يتعادل مع سيميوني بالعافية
الأحد 26/يناير/2020 - 03:06 م
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الفجر الرياضي
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تعادل فريق ليجانيس الذي يقوده خافيير أجيري مع أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني سلبيًا في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.
وقدم ليجانيس مع أجيري مباراة كبيرة وانتزع التعادل السلبي على ملعب أتلتيكو مدريد وبين جماهيره رغم طرد الحارس كوييار في الدقيقة 93 بعد احتساب 7دقائق كوقت بدل ضائع.
وتوقف رصيد ليجانيس عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر من جدول ترتيب الدوري الإسباني بينما أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.
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