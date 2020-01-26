Advertisements
Advertisements
Advertisements

برعاية السيسي.. وزيرة البيئة تطلق مبادرة جديدة من داخل البرلمان

الأحد 26/يناير/2020 - 03:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
معتز الجمل
Advertisements
أطلقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حملة "اتحضر للأخضر" من داخل مجلس النواب، كأول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "لأول مرة في تاريخ مصر يكون هناك اهتمام رئاسي بقضايا البيئة مثلما يحدث حاليا"، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف نشر الوعي البيئي خلال 3 سنوات بداية من يناير 2020.

وأكدت الوزيرة، أن إطلاق الحملة تحت رعاية الرئيس السيسي هي رسالة للخارج للتأكيد على دور لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان من خلال هذه الحملة الهامة بعد استراتيجية الاتصال البيئي التي أطلقت سابقا لدراسة المجتمع المصري والفجوات الموجودة والتواصل بأسرع ما يمكن لسدها.

وأشارت إلى أن الدعاية والترويج للحملة تتم بتنوع الإعلانات بين الشوارع والتلفزيون والراديو، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي وصل عدد المشتركين لـ 45 ألف مشترك على صحفة الحملة بـ"فيسبوك"، مع الأنشطة التوعوية بالمدارس والجامعات.

ونوهت ياسمين فؤاد، بالجهود التي بدأت بـ"التشجير" حيث تم زرع 10 آلاف شجرة خلال أسبوعين فقط في منطقة الزلزال بالتجمع الخامس ومنطقة الزيتون ومدينة نصر والمعادي والسويس ودمياط والشرقية وسوهاج والجيزة والمنيا وجنوب سيناء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

السيسي البيئة البرلمان

أخبار تهمك

رفع حالة الطوارئ بموانئ ومطارات البحر الأحمر

منذ أقل من ساعة

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة بين خيارين أحلاهما مر

منذ أقل من ساعتين

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إطلاق نار على سيارة شقيق نائبين ببني سويف

منذ ساعتين و 42 دقيقة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

رسميا.. انتقال صلاح محسن لسموحة وحرمانه من اللعب ضد الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 5 ساعات

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

3 نقاط تكفي الأهلي للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ يوم

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ يوم

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

منذ ساعة و نصف

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:52 م

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

06:36 م

رفع حالة الطوارئ بموانئ ومطارات البحر الأحمر

02:32 م

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

10:46 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status