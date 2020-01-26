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السرالخطير وراء تعادل مازيمبي مع الزمالك

الأحد 26/يناير/2020 - 03:01 م
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الزمالك ومازيمبي
الزمالك ومازيمبي
هاني عصام
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تحدث مصدر مقرب من فريق مازيمبي الكونغولي عن كواليس لقائهم الأخير أمام الزمالك بدوري أبطال افريقيا والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وتأهل مازيمبي رفقة الزمالك للدور التالي من البطولة في المركزين الأول والثاني على التوالي.

وأوضح المصدر أن الفريق الكونغولي جاء لهدف واحد وهو التعادل حتى يضمن التأهل في المركز الأول فقط وتكون المواجهة الأخيرة بمثابة تحصيل حاصل.

وأشار إلى أن مبوتو نجم الفريق لم يكن مصابًا ولكن الجهاز الفني فضل إراحته لعدم الحاجة إليه واللعب بخطة دفاعية من الأساس، بالإضافة إلى مشاركة كالابا مع نهاية اللقاء للاعتماد على التأمين الدفاعي من الأساس.

وتعادل زيسكو يونايتد الزامبي بالأمس أمام أول أغسطس الأنجولي ليودع الفريقين مسابقات دوري أبطال افريقيا.
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