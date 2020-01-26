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ارتفاع المنح الإماراتية بقيمة 14.8 مليار درهم

الأحد 26/يناير/2020 - 02:43 م
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بوابة الفجر
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أظهرت الأرقام التى أصدرتها وزارة المالية الإماراتية، ارتفاع قيمة المنح التى قدمتها دولة الإمارات داخل وخارج الدولة، إلى نحو 14.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، بزيادة نسبتها 8% مقارنة مع 13.7 مليار درهم فى الفترة ذاتها من العام 2018، وتشكل قيمة المنح المقدمة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الماضى 74.7% من إجمالى قيمة المنح التى قدمتها الدولة طيلة العام 2018 البالغة 19.8 مليار درهم.
 

وكانت دولة الإمارات، تصدرت المركز الأول فى قائمة الدول الأكثر عطاءً على مستوى العالم خلال العام 2017، وذلك طبقا لما أعلنته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
 
وبحسب أرقام وزارة المالية الإماراتية، فإن قيمة المنح التى قدمتها الدولة خلال الربع الأول من العام 2019 وصل الى 8.614 مليار درهم فى حين وصل المبلغ الى 1.868 مليار درهم، قبل ان يعود للارتفاع لمستوى 4.308 مليار درهم فى الربع الثالث من العام ذاته.
 
يشار إلى، أن قيمة المنح التى قدمتها الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، شكلت نحو 5% من إجمالى الإنفاق الحكومى، "يشمل النفقات الاتحادية والمحلية لكل إمارة"، والذى بلغ خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 292.9 مليار درهم.
 
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