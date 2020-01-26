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عاجل.. موقف محرج لخافيير أجيري في مباراة ليجانيس وأتلتيكو مدريد

الأحد 26/يناير/2020 - 03:00 م
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أجيري
أجيري
الفجر الرياضي
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تعرض خافيير أجيري المدير الفني لفريق ليجانيس لموقف محرج في مباراة فريقه ضد أتليتكو مدريد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

وعوقب كوييار حارس ليجانييس بالطرد في الدقيقة 94 بعد الحصول على الإنذار الثاني ليقف اللاعب جوناثان سيلفا في مركز حراسة المرمى.

ورفض حارس ليجانيس الانصياع لتعليمات مدربه خافيير أجيري قبل أن يتدخل أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد ويقنعه بمغادرة الملعب قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الضائع.

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الكلمات المفتاحية

ليجانيس خافيير اجيري الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد

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