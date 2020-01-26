Advertisements
عاجل.. موقف محرج لخافيير أجيري في مباراة ليجانيس وأتلتيكو مدريد
الأحد 26/يناير/2020 - 03:00 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
تعرض خافيير أجيري المدير الفني لفريق ليجانيس لموقف محرج في مباراة فريقه ضد أتليتكو مدريد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.
وعوقب كوييار حارس ليجانييس بالطرد في الدقيقة 94 بعد الحصول على الإنذار الثاني ليقف اللاعب جوناثان سيلفا في مركز حراسة المرمى.
ورفض حارس ليجانيس الانصياع لتعليمات مدربه خافيير أجيري قبل أن يتدخل أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد ويقنعه بمغادرة الملعب قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الضائع.
Advertisements