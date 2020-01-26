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نتائج اليوم الأول لمنافسات كرة القدم بالأولمبياد الخاص الإفريقي

الأحد 26/يناير/2020 - 02:53 م
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جانب من المسابقات
جانب من المسابقات
الفجر الرياضي
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أسفرت نتائج اليوم الاول لمنافسات كرة القدم للخماسي رجال وسيدات التي اقيمت على الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي خلال فاعليات الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والمقامة حاليا بالقاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي . 

وجاءت نتائج اليوم على النحو التالي ففي منافسات الرجال فاز منتخب كينيا على المنتخب المصرى ١/٥ بينما تعادل منتخب رواندا مع غانا بدون اهداف .

وحقق المنتخب الجزائر الفوز على سيشل بهدفين دون رد وفاز منتخبنا الوطني خلال المواجهة الثانية على رواندا بهدف دون رد وحقق منتخب غانا الفوز على سيشل بهدف بينما تعادل الجزائر مع كينيا بدون اهداف وفى منافسات السيدات فازت مصر على رواندا بنتيجة ١/٥ .

ويستعد منتخبنا الوطني للسيدات للقاء جنوب افريقيا بعد غدا الثلاثاء في المواجهة التي ستحدد شكل المنافسة علي صدارة المجموعة .

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