"زراعة البرلمان" توافق مبدئيا على قانون "حماية البحيرات"

ويهدف مشروع القانون لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.



وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".وقال رئيس اللجنة النائب هشام الحصري: إن مشروع القانون يساعد في الحفاظ على مقدرات البلاد من الثروة السمكية، مضيفا أنه "لن يمر من اللجنة إلا بعد مناقشته مع الوزارات والجهات المخاطبة به، بما فيها ممثلي الصيادين والاتحاد التعاوني للثروة المائية، ليتماشى مع مصالح الصيادين والمصلحة العامة للبلاد".كما وافق المجلس خلال جلسته العامة، المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشـروع قانون مُقدم من الحكومة بشـأن الزراعــة العضـوية، نهائيا، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس؛ لأنه من القوانين المُكملة للدستور، وتم التصويت على مشروع القانون وقوفا.