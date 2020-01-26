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السفير البابوي يزور شيخ الأزهر للتعارف وتبادل التحية

الأحد 26/يناير/2020 - 02:48 م
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اللقاء
اللقاء
ماريان عيد
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زار المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، صباح اليوم، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وجاءت الزيارة من أجل التعارف وتبادل التحية، باسم قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وعلى صعيد آخر، شارك السفير البابوي، في اجتماع مجلس بطاركة الكاثوليك النصف السنوي.

كما استقبل السفير البابوي بمصر، أصحاب الغبطة والنيافة أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في ختام اجتماعهم الدوري، بمقر سفارة الفاتيكان بالزمالك.
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الكلمات المفتاحية

شيخ الأزهر السفير الباباوي الإمام الأكبر الأزهر أحمد الطيب

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