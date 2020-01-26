وزيرة الصحة توجه بتكثيف أعمال مبادرة "سجل في مكانك"

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة أسرة العرايشية، وذلك في إطار جولتها لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقًا للمواعيد المحددة، حيث إنه من المقرر الانتهاء منها شهر فبراير المقبل، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.



وقال إن وزيرة الصحة والسكان شددت على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة، كما راجعت الرسومات الهندسية للوحدة مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير، لافتًا إلى أن الوزيرة أبدت عددًا من الملاحظات من شأنها الإسراع في معدلات التنفيذ.



وأشار متحدث الوزارة إلى إن وزيرة الصحة وجهت بتكثيف أعمال مبادرة "سجل في مكانك" والتي تضم السيارات المتنقلة في محافظة جنوب سيناء، وذلك بما يتناسب مع خصوصية الطبيعة الجغرافية والسكانية للمحافظة، لضمان الوصول لكافة المواطنين أينما كانوا للتسجيل وفتح الملفات العائلية في العيادات المتنقلة التي تجوب المحافظة، لاسيما بجميع الوديان والتجمعات البدوية.



يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.