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انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق معرض موبيليا في مدينة نصر

الأحد 26/يناير/2020 - 02:47 م
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الأحد، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل معرض لبيع الموبيليا في مدينة نصر، وإعداد تقرير بالواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل معرض موبيليا في منطقة مدينة نصر.

على الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتم عملية إخماد الحريق، وتبين عدم وقوع وفيات أو إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة،وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي.

وتحرر المجضر اللازم بالواقعه
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نيابة مدينة نصر مدينة نصر حريق معرض موبيليا المعمل الجنائي الفجر

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