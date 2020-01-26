اليابان تسجل 4 إصابات بفيروس كورونا الجديد

قالت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، إن سجلت رابع حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين، حسبما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وبحسب وكالة رويترز، قالت وزارة الصحة اليابانية، إن الحالة لمواطن مقيم في مدينة ووهان الصينية ويبلغ من العمر 40 سنة، وقد وصل إلى اليابان في 22 يناير الجاري، ونقل إلى مستشفى في مقاطعة آيتشي وأثبتت الفحوص إصابته بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية، يوم أمس السبت، تسجيل ثالث حالة من الإصابة بهذا المرض، وتعرضت له امرأة في الثلاثينيات من عمرها تعيش في ووهان، المدينة الصينية التي تعتبر مركز تفشي المرض، ووصلت اليابان في 18 يناير الجاري.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن فيروس كورونا الجديد يمثل "حالة طوارئ في الصين" لكنها أحجمت عن إعلانه مثار قلق دولي. ولكن الفيروس واصل الانتشار عالميا.