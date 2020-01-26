وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز شباب الشيخ زايد

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مركز شباب الشيخ زايد، بالحي الإماراتي.

وجاء ذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمسئول التنفيذي لشركة إيني الإيطالية.

المركز يقع على مساحة نحو 4747 مترا مربعا، بمشاركة مجتمعية من قبل شركة إيني الإيطالية المشغل الرئيسي لحقل ظهر لاستخراج الغاز بمنطقة غرب بورسعيد.



وتم عرض شرح موجز عن مكونات مركز شباب الشيخ زايد، والذي يعد جزءا من مبادرات التنمية المجتمعية والتي تمت بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وشركة إيني الإيطالية، وتم تصميمه ليكون لديه جميع المعدات والأدوات التي تتيح الأنشطة الشبابية، ويضم ملعب كرة قدم، وملعب متعدد الأنشطة، ومعمل حاسب آلي.

كما يضم غرفة تحكم، ومشغل لتعليم الخياطة ومكتبة وغرفة المحاضرات وحجرة الكمبيوتر، ويعتبر مبنى اجتماعي رياضي وتعليمي.



وتفقد الوزير والمحافظ، جميع أقسام مركز الشباب.



وقال اللواء عادل الغضبان، إن مركز شباب الشيخ زايد مقام على أحدث مستوى ويضم مختلف الأجهزة الرياضية والتعليمية الحديثة، والذي يأتي ضمن سلسلة المشروعات الخدمية والتنموية التي تقام على أرض بورسعيد.

وأوضح أن محافظة بورسعيد، تشهد تطورا كبيرا في مختلف القطاعات، من أجل توفير أفضل الخدمات للمواطنين.



وأورد أنه في إطار احتفالات المحافظة بعيد الشرطة، نشهد اليوم، افتتاح المشروعات التنموية التي تقدمها شركة إيني الإيطالية ببورسعيد، في صورة معبرة عن مدى مشاركتها المجتمعية الإيجابية، لافتا إلى أن المشروعات التي قدمتها الشركة منها وحدتين صحية، ومركز شباب، ومحطة تمويل سيارات متعددة.



ومن ناحيته، قال الدكتور أشرف صبحي: إن مركز شباب الشيخ زايد بالحي الإماراتي، إضافة جديدة للمنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة بمحافظة بورسعيد، بتميز إنشاءاته المتنوعة، وجاهزيتها لتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية كافة لأبناء الحي.

واختتم بالإشارة إلى الدور المجتمعي للكيانات الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص في تقديم خدمات تنموية في شتى المجالات.