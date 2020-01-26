Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز شباب الشيخ زايد

الأحد 26/يناير/2020 - 02:43 م
Advertisements
مركز الشباب
مركز الشباب
Advertisements

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مركز شباب الشيخ زايد، بالحي الإماراتي.

 

وجاء ذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمسئول التنفيذي لشركة إيني الإيطالية.

 

المركز يقع على مساحة نحو 4747 مترا مربعا، بمشاركة مجتمعية من قبل شركة إيني الإيطالية المشغل الرئيسي لحقل ظهر لاستخراج الغاز بمنطقة غرب بورسعيد.

وتم عرض شرح موجز عن مكونات مركز شباب الشيخ زايد، والذي يعد جزءا من مبادرات التنمية المجتمعية والتي تمت بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وشركة إيني الإيطالية، وتم تصميمه ليكون لديه جميع المعدات والأدوات التي تتيح الأنشطة الشبابية، ويضم ملعب كرة قدم، وملعب متعدد الأنشطة، ومعمل حاسب آلي.

 

كما يضم غرفة تحكم، ومشغل لتعليم الخياطة ومكتبة وغرفة المحاضرات وحجرة الكمبيوتر، ويعتبر مبنى اجتماعي رياضي وتعليمي.

وتفقد الوزير والمحافظ، جميع أقسام مركز الشباب.

وقال اللواء عادل الغضبان، إن مركز شباب الشيخ زايد مقام على أحدث مستوى ويضم مختلف الأجهزة الرياضية والتعليمية الحديثة، والذي يأتي ضمن سلسلة المشروعات الخدمية والتنموية التي تقام على أرض بورسعيد.

 

وأوضح أن محافظة بورسعيد، تشهد تطورا كبيرا في مختلف القطاعات، من أجل توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

وأورد أنه في إطار احتفالات المحافظة بعيد الشرطة، نشهد اليوم، افتتاح المشروعات التنموية التي تقدمها شركة إيني الإيطالية ببورسعيد، في صورة معبرة عن مدى مشاركتها المجتمعية الإيجابية، لافتا إلى أن المشروعات التي قدمتها الشركة منها وحدتين صحية، ومركز شباب، ومحطة تمويل سيارات متعددة.

ومن ناحيته، قال الدكتور أشرف صبحي: إن مركز شباب الشيخ زايد بالحي الإماراتي، إضافة جديدة للمنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة بمحافظة بورسعيد، بتميز إنشاءاته المتنوعة، وجاهزيتها لتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية كافة لأبناء الحي.

 

واختتم بالإشارة إلى الدور المجتمعي للكيانات الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص في تقديم خدمات تنموية في شتى المجالات.

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز شباب الشيخ زايد
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز شباب الشيخ زايد
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز شباب الشيخ زايد
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز شباب الشيخ زايد
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز شباب الشيخ زايد
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز شباب الشيخ زايد
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز شباب الشيخ زايد
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز شباب الشيخ زايد
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز شباب الشيخ زايد
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز شباب الشيخ زايد
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز شباب الشيخ زايد
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز شباب الشيخ زايد
Advertisements

أخبار تهمك

برشلونة بين خيارين أحلاهما مر

منذ أقل من ساعتين

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ يوم

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ يوم

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 5 ساعات

رفع حالة الطوارئ بموانئ ومطارات البحر الأحمر

منذ ساعة الا ربع

رسميا.. انتقال صلاح محسن لسموحة وحرمانه من اللعب ضد الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. إطلاق نار على سيارة شقيق نائبين ببني سويف

منذ ساعتين و 36 دقيقة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 21 ساعة

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

منذ حوالي 4 ساعات

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

3 نقاط تكفي الأهلي للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:52 م

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

06:36 م

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

10:46 ص

رفع حالة الطوارئ بموانئ ومطارات البحر الأحمر

02:32 م

عاجل.. إطلاق نار على سيارة شقيق نائبين ببني سويف

12:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status