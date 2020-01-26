يارا بتغريدة صباحية جديدة عبر 'تويتر'

نشرت الفنانة يارا تغريدة صباحية عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر".





وكتبت "يارا" قائلة: ‏أجمل القلوب من أحبت الخير لغيرها كما أحبته لنفسها، صباح السعادة للقلوب الجميلة.





وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ‏‎صباحك اجمل يروشتي الحلوة، وقلبك لطيف مافي اجمل منه والله.





وأردف أخر قائلا: ‏‎صباح الفل والفرح والسعادة، ويومك رائع.





وفي سياق أخر قدمت يارا العديد من الاعمال الغنائية منها توصي في، انت مني، كستنا، عايش بعيوني، معذبني الهوا، حب كبير، ما بعرف، بيت حبيبي.