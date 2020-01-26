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أيمن بهجت قمر يوجه رسالة للمستشار تركي آل شيخ بعد تعرضه لوعكة صحية

الأحد 26/يناير/2020 - 02:52 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه السيناريست أيمن بهجت قمر، رسالة إلى المستشار ترك آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

نشر صورة لتركي ال شيخ، وعلق على الصورة قائلاً: "ألف ألف سلامة على الأخ الغالي المستشار تركي الشيخ، وإن شاء الله ترجع لأهلك ولحبايبك بالسلامة".


وكان المستشار تركي آل الشيخ قد طمئن محبيه على حالته الصحية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


فقام بنشر صورة ظهر فيها ورأسه مربوطًا بـ"شاش" طبي، ومعلقًا في ذراعه "كانيولا" ، وعلق ترك ال شيخ على الصورة قائلاً :"أشكر كل من سأل عني انا بخير ولا تسمعون الاشاعات".

والجدير بالذكر أن مسلسل "فلانتينو" المنتظر عرضه في رمضان القادم هو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامى إمام، إنتاج سينرجي، بطولة عادل إمام،دلال عبد العزيز،رانيا محمود ياسين،داليا البحيري،وفاء صادق، محمد الكيلاني،إلهام عبد البديع،بدرية طلبة،حمدي الميرغني، هدى المفتي، طارق الإبياري،سليمان عيد.
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