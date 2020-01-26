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ياسمين علي تسخر من برودة الطقس بهذة الصورة

الأحد 26/يناير/2020 - 02:48 م
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شاركت المطربة الشابة ياسمين علي، صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وسخرت ياسمين من خلالها على شدة برودة الطقس، حيت كتبت: "أنا كنت مستخبية من شتاء 2019 وبدفي بوقي ومناخيري..لو أتصورت نفس الصورة دي السنة دي هاخبي عيني وأيدي ورأسي وكله نتدفي بقي".

وحققت المطربة ياسمين علي نجاحًا كبيرًا بغناءها تتر مسلسل بنت القبايل والذي يعرض حاليًا عبر قناة الحياة، وهو من بطولة الفنانة حنان مطاوع وكوكبة من النجوم، والأغنية من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان عمرو إسماعيل.


جدير بالذكر أن أحداث بنت القبايل تدور فى إطار درامي صعيدي يمزج ما بين الخيال والواقع، حول صراع مابين عدد من الأطراف ومن بينهم إمرأة تدعي "رحيل"، والمسلسل من بطولة كلا من حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغني، منة فضالي، ياسمين على، وآخرون.

وفي سياق أخر بدات ياسمين مسيرتها الفنية بقصر ثقافة الحرية، وتوالت الحفلات بعدها بالاسكندرية، وقدمت "علي" العديد من الاغاني منها نقابل ناس، يا بتاع الورد، اتخلقنا ضعاف، فرصة تتغير، ملاك وشيطان، اتفائلوا بالخير، هستنى ايه، حب زمان
ياسمين علي تسخر من برودة الطقس بهذة الصورة
ياسمين علي تسخر من برودة الطقس بهذة الصورة
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