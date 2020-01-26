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بث مباشر مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية live ksa بث مباشر مباراة السعودية الان

الأحد 26/يناير/2020 - 01:45 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية live ksa بث مباشر مباراة السعودية الان يلتقي منتخب السعودية الأولمبي مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية، الأحد، الموافق 26-1-2020، في نهائي بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها دولة تايلاند.

بث مباشر مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية live ksa بث مباشر مباراة السعودية الان ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخب السعودية وكوريا الجنوبية على ملعب راجامانجالا الدولي.

بث مباشر مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية live ksa بث مباشر مباراة السعودية الان ويطمح كلا المنتخبين أن يتوجا باللقب للمرة الأولى في تاريخهما، حيث انطلقت النسخة عام 2014 ولم يفز بها أي من المنتخبين، حيث توج منتخب العراق بأول نسخة من البطولة عام 2014، ثم فاز منتخب اليابان بالنسخة التي أقيمت عام 2016، وفاز منتخب أوزبكستان باللقب عام 2018.


بث مباشر مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية live ksa بث مباشر مباراة السعودية الان وخاض منتخب السعودية 3 مباريات في دور المجموعات، فاز

بث مباشر مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية live ksa بث مباشر مباراة السعودية الان على اليابان 2/1، ثم تعادل أمام قطر بدون أهداف، والفوز في الجولة الأخيرة على سوريا 1-0، وفي ربع النهائي واجه السعودية منتخب تايلاند، وفاز عليه 1-0، ثم تغلب على منتخب أوزبكستان بالنتيجة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر لعب منتخب كوريا الجنوبية 3 مباريات في دور المجموعات، حيث حقق الفوز على الصين 1-0، ثم فاز على إيران 2-1، وفاز بنفس النتيجة على أوزبكستان في الجولة الأخيرة، وواجه منتخب كوريا الجنوبية في ربع النهائي الأردن، وفاز عليه 2-0، وفاز

بث مباشر مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية live ksa بث مباشر مباراة السعودية الان
بث مباشر مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية live ksa بث مباشر مباراة السعودية الان
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