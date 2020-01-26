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مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الان بث مباشر السعودية في نهائي أمم أسيا تحت 23 عام

الأحد 26/يناير/2020 - 01:45 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الان بث مباشر السعودية في نهائي أمم أسيا تحت 23 عام تتجه الأنظار صوب ملعب “راجامانجالا” الدولي حيث ستقام مباراة نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة بين منتخبي السعودية وكوريا الجنوبية، ويطمح كلا الفريقان بأن يتوجا باللقب للمرة الأولى في تاريخهما.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الان بث مباشر السعودية في نهائي أمم أسيا تحت 23 عام ويقدم موقع  رابط مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر فضائية بي إن سبورت 10، وأسندت مهمة التعليق على الأحداث للمعلق عامر الخوذيري، وتنطلق صافرة البداية في تمام الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الان بث مباشر السعودية في نهائي أمم أسيا تحت 23 عام وأسندت مهمة تحكيم المباراة للحكم الأسترالي كريستوفر بيث، ويسانده كلاً من أنتون شكيتينين وأشلي ووريك بيكهام، والصيني “ما نينج” حكماً رابعاً.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الان بث مباشر السعودية في نهائي أمم أسيا تحت 23 عام انطلقت أول نسخة من بطولة كأس آسيا تحت سن 23 عام بموسم 2014، وكان التتويج من نصيب المنتخب العراقي أنذاك الوقت، ثم توجت اليابان بالنسخة التالية والتي أقيمت عام 2016، وحظيت أوزبكستان باللقب في 2018.

استهل المنتخب السعودي الأولمبي مشواره في بطولة آسيا باجتيازه لدور المجموعات بنجاح، إذ فاز في المباراة الأولى على اليابان بهدفين لهدف، ثم تعادل أمام قطر سلبياً، وفاز في الجولة الأخيرة على سوريا بهدف دون رد، وفي لقاء ربع النهائي واجه الأخضر نظيره تايلاند صاحب الأرض وتخطاه بهدف دون مقابل، ثم كرر الفوز بنفس النتيجة أمام أوزبكستان.

وفي الجانب المقابل خاض منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي ثلاث مباريات بدور المجموعات، أولها كان أمام الصين وفاز بنتيجة 1/0، ثم انتصر على إيران بهدفين لهدف، وكرر نفس النتيجة أمام أوزبكستان بالجولة الأخيرة، وفي ربع النهائي تخطى الأردن بهدفين، واختتم نصف النهائي بثنائية في شباك أستراليا.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الان بث مباشر السعودية في نهائي أمم أسيا تحت 23 عام ولم تستقبل شباك المنتخب السعودي تحت 23 سنة سوى هدف واحد في آخر خمس مباريات بالبطولة القارية، ونجح لاعبوه في تسجيل خمس أهداف، أما المنتخب الكوري فقد سجل لاعبوه تسع أهداف، واستقبلت شباكهم ثلاث أهداف.

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