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وزيرة التضامن تتفقد مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها

الأحد 26/يناير/2020 - 01:47 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، برفقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بمدينة بنها، وذلك خلال زيارتها الحالية لمحافظة القليوبية.

وتفقدت القباج مباني المؤسسة والخدمات الملحقة بها وأدارت حوارا مع الأطفال ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة داخل الدار.

وأنشئت دار الرعاية الاجتماعية للبنين عام ١٩٢٠ على مساحة ٦٠٠ متر، وتسع لـ٤٠ طفلًا وتم تقسيمها إلى ٣ مبانِ الأول للأبناء من سن ٦ - ٩ والثاني من سن ٩ - ١٤ والثالت من سن ١٤ - حتى التخرج.

وتحتوي الدار على مسجد وملاعب لكرة القدم ومكاتب إدارية وقاعة طعام وقاعة للمذاكرة وقاعة لمشاهدة التليفزيون ومكتبة.
وزيرة التضامن تتفقد مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها
وزيرة التضامن تتفقد مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها
وزيرة التضامن تتفقد مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها
وزيرة التضامن تتفقد مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها
وزيرة التضامن تتفقد مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها
وزيرة التضامن تتفقد مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها
وزيرة التضامن تتفقد مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها
وزيرة التضامن تتفقد مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها
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الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها

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