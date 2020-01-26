بث مباشر نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد مصر وتونس في رادس مشاهجة مباراة مثر وتنس الان بدون توقف في نهائي اليد يلتقي منتخب مصر لكرة اليد اليوم الأحد مع نظيره التونسي في المباراة التي تجمع بينهما، بنهائي بطولة أمم إفريقيا 2020.





بث مباشر نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد مصر وتونس في رادس مشاهجة مباراة مثر وتنس الان بدون توقف في نهائي اليد وتغلب المنتخب الوطني على الجزائر بنتيجة 30-27 في نصف النهائي بالمباراة التي أقيمت، على صالة رادس بتونس التي تستضيف منافسات البطولة حتى السادس والعشرين من يناير الحالي.





بث مباشر نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد مصر وتونس في رادس مشاهجة مباراة مثر وتنس الان بدون توقف في نهائي اليد ومن المقرر أن يتأهل الفائز بلقب إفريقيا التي تحتضنها تونس لأولمبياد طوكيو مباشرةً، في حين سيخوض الوصيف ملحقًا في شهر أبريل المقبل.





بث مباشر نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد مصر وتونس في رادس مشاهجة مباراة مثر وتنس الان بدون توقف في نهائي اليد موعد مباراة مصر وتونس في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد 2020

تقام مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت تونس، والثامنة بتوقيت السعودية.





بث مباشر نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد مصر وتونس في رادس مشاهجة مباراة مثر وتنس الان بدون توقف في نهائي اليد القناة الناقلة لمباراة مصر وتونس في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد 2020

وأعلنت قناة الوطنية التونسية عن إذاعة لقاء مصر وتونس، في نهائي البطولة القارية.



