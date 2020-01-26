Advertisements
Advertisements
Advertisements

بث مباشر نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد مصر وتونس في رادس مشاهجة مباراة مثر وتنس الان بدون توقف في نهائي اليد

الأحد 26/يناير/2020 - 01:35 م
Advertisements
مباراة مصر وتونس
مباراة مصر وتونس
Advertisements
بث مباشر نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد  مصر وتونس في رادس مشاهجة مباراة مثر وتنس الان بدون توقف في نهائي اليد يلتقي منتخب مصر لكرة اليد اليوم الأحد مع نظيره التونسي في المباراة التي تجمع بينهما، بنهائي بطولة أمم إفريقيا 2020.

بث مباشر نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد  مصر وتونس في رادس مشاهجة مباراة مثر وتنس الان بدون توقف في نهائي اليد وتغلب المنتخب الوطني على الجزائر بنتيجة 30-27 في نصف النهائي بالمباراة التي أقيمت، على صالة رادس بتونس التي تستضيف منافسات البطولة حتى السادس والعشرين من يناير الحالي.

بث مباشر نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد  مصر وتونس في رادس مشاهجة مباراة مثر وتنس الان بدون توقف في نهائي اليد ومن المقرر أن يتأهل الفائز بلقب إفريقيا التي تحتضنها تونس لأولمبياد طوكيو مباشرةً، في حين سيخوض الوصيف ملحقًا في شهر أبريل المقبل.

بث مباشر نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد  مصر وتونس في رادس مشاهجة مباراة مثر وتنس الان بدون توقف في نهائي اليد موعد مباراة مصر وتونس في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد 2020
تقام مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت تونس، والثامنة بتوقيت السعودية.

بث مباشر نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد  مصر وتونس في رادس مشاهجة مباراة مثر وتنس الان بدون توقف في نهائي اليد القناة الناقلة لمباراة مصر وتونس في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد 2020
وأعلنت قناة الوطنية التونسية عن إذاعة لقاء مصر وتونس، في نهائي البطولة القارية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة مصر وتونس بث حي مباراة مصر وتونس الهر

أخبار تهمك

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 7 ساعات

كيكي سيتين يفتح النار على نجوم برشلونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. إطلاق نار على سيارة شقيق نائبين ببني سويف

منذ ساعة و 10 دقيقة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة في إجراءات وزارة الصحة لمنع انتشار الكورونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

منذ ساعتين و 37 دقيقة

زيدان يدافع عن جاريث بيل

منذ ساعة الا ربع

3 نقاط تكفي الأهلي للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يدفع ثمن إقالة فالفيردي

منذ 33 دقيقة

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 3 ساعات

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ يوم

برشلونة بين خيارين أحلاهما مر

منذ ثلث ساعة

صفقة "الفنكوش".. كيف ستخرج فودافون من مصر؟

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

بث مباشر live مباراة مصر والبرتغال في كأس العالم لكرة اليد اليوم يلا شوت رابط ماتش مصر ON LINE

يلا كورة بث مباشر مباراة مصر وألمانيا| مشاهدة مباراة مصر وألمانيا اليوم مباشر كوورة لايف Live EGYPT اونلاين

بث مباشر مباراة مصر وألمانيا نهائي مونديال اليد للناشئين.. مشاهدة مباراة مصر والمانيا بث مباشر TIME SPORTS اونلاين

موعد مباراة مصر ضد تونس في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد والقناة المفتوحة الناقلة

مصر ضد تونس.. مشوار منتخب الفراعنة حتي بلوغ نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد KORA LIVE يوتيوب مباراة منتخب مصر لكرة اليداليوم NOW

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:42 م

عاجل.. إطلاق نار على سيارة شقيق نائبين ببني سويف

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

06:36 م

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

10:46 ص

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

11:15 ص

برشلونة بين خيارين أحلاهما مر

01:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status