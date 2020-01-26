"الأرصاد": الطقس ليلا أقل 10 درجات من النهار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك استقرارا في الاحوال الجوية اعتبارًا من أمس السبت، وهناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار، مع ارتفاع درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام لتتراوح ما بين 19-20 درجة على شمال البلاد، ومن 20-23 درجة جنوب البلاد.



وأكد "شاهين"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أن الطقس مازال شديد البرودة ليلًا، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى ما بين 8-9 درجات مئوية، منوهًا بأن هناك فارق أكثر من 10 درجات بين درجة الحرارة الصغرى والعظمى.



وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الليل وأثناء التواجد خارج المنزل في الساعات الأولى من الصباح، محذرًا من الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مطالبًا المواطنين القيادة بهدوء لحين تحسن الرؤية مع سطوع أشعة الشمس.

