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بن شرقي يخرج من حسابات كارتيرون

الأحد 26/يناير/2020 - 01:40 م
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بن شرقي
بن شرقي
أحمد السيد
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على خروج المغربي أشرف بن شرقي من حساباته الفنية لمواجهتي وادي دجلة بمسابقة الدوري وأول اغسطس ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار مدرب الزمالك بعد إصابة بن شرقي في العضلة الضامة قبل انطلاق مباراة الابيض ومازيمبي الكونغولي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على عدم الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي إلا بعد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها بشكل كامل، حيث يرفض المدرب مشاركة أي لاعب مصاب في المباريات.

ويواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجيش بمدينة السلام ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

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