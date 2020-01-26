وزيرة التضامن تتفقد مجمع خدمات المرأة المتكامل بمدينة بنها

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مجمع خدمات المرأة المتكامل بمدينة بنها، ضمن جولتها الحالية بالمحافظة.



وتفقدت القباج المجمع الذي يحتوي على عددًا كبيرًا من الخدمات المقدمة للمرأة بالمحافظة، هي: مركز لإستضافة المرأة والمزود بأماكن للإقامة والإعاشة، ومطعم للمأكولات، وفندق للإقامة، وغرف لإقامة المغتربات، وصالة للألعاب الرياضية للسيدات فقط، ومطبخ مزود بأحدث المعدات والأدوات لإقامة العزومات والمأكولات وتجهيز وجبات نصف مطهية، ومغسلة كي ملابس، معمل للحاسب الآلي، وعدة قاعات لإقامة الندوات والمؤتمرات.



ويعد مركز إستضافة وتوجيه المرأة ببنها ضمن ٨ مراكز لإستضافة المرأة في ٨ محافظات على مستوى الجمهورية، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والدقهلية، والفيوم، والمنيا، وبني سويف.