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حبس عصابة سرقة حقائب السيدات في مدينة نصر

الأحد 26/يناير/2020 - 01:38 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أمرت نيابة مدينة نصر، حبس عاطلين تخصصا نشاطهم الإجرامي في سرقة حقائب السيدات كرهًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود أحداث الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط "عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة"، وبحوزتهما سلاح أبيض، عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول وحقيبة بداخلها بعض المتعلقات الشخصية كرها عن إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيمة بدائرة القسم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما.

وبسؤال المجني عليها قررت بأنها حال سيرها بمحل البلاغ استوقفها المتهمان واستوليا منها على المضبوطات المشار إليها كرهًا عنها تحت تهديد السلاح، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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