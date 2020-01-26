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توفى إثر أزمة قلبية.. السفارة السعودية بالقاهرة تتكفل بنقل جثمان العتودي للمملكة

الأحد 26/يناير/2020 - 01:37 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تكفّلت سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية، بنقل جثمان المواطن «علي بن أحمد عتودي» الذي توفي بعد تسجيل ابنه في معهد التوحد بمدينة أسوان (جنوبي مصر).

ووفقًا لصحيفة "عاجل"، توفي عتودي -خلال وجودة في مصر- برفقة زوجته بغرض علاج ابنهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعاني من مرض التوحد.

وأنهى الوالد إجراءات التسجيل بـ«معهد التوحد» بمحافظة أسوان ليعود إلى شقته، حيث توفي مصابًا بالنوبة القلبية.

شيعت أسرة المواطن جثمانه أمس الأول الجمعة، في محافظة الدرب شمال منطقة جازان، وذلك بعد وصوله لمطار الملك عبدالله بجازان.

وزارة الخارجية السعودية:
هي الوزارة المسؤولة عن العلاقات الخارجية الدبلوماسية مع الدول الأجنبية بالمملكة العربية السعودية، وهي أول وزارة أنشئت بالمملكة وقد تأسست في 29 رجب 1349هـ الموافق 19 ديسمبر 1930م، ثم تحولت بالأمر الملكي السامي إلى وزارة، وأول وزير لها الأمير فيصل بن عبدالعزيز، ثم تطورت وأصبح وزيرها الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل آل سعود منذ 23 أكتوبر 2019م.

تاريخ وزارة الخارجية:
كانت الشعبة السياسية تتولى الشؤون الخارجية. وبعد أن فرغ الملك عبد العزيز من توحيد المملكة العربية السعودية شرع في دعم مكانة المملكة العربية السعودية على صعيد العلاقات الدولية، فأرسل المبعوثين، واستقبل الوفود من الدول الأخرى، وأبرم الاتفاقيات، وساهم في تأسيس العديد من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وبما أن الدبلوماسية من أهم أدوات السياسة الخارجية للدولة، فقد أنشأ الملك عبد العزيز في عام 1344هـ الموافق 1926م المديرية العامة للشؤون الخارجية بمكة المكرمة، وكان يديرها الدكتور عبدالله سعيد الدملوجي وفي 29 رجب 1349هـ الموافق 19 ديسمبر 1930، صدر الأمر الملكي بإنشاء وزارة الخارجية.

وهي أول وزارة بالمملكة العربية السعودية، ونص الأمر على تعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز نائب الملك عبد العزيز في الحجاز وزيرًا لها. وأصبح الأمير فيصل بن عبد العزيز، طوال مدة حكم والده وزيرا للوزارة، وأستمر في المنصب تحت حكم أخيه الملك سعود.
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مواطن مصر السفارة السعودية

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