السيطرة على حريق في معرض موبيليا بمدينة نصر

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل معرض موبيليا، في مدينة نصر، بعد انتقال سيارات الإطفاء، دون وقوع إصابات بين سكان الشقة.





كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل معرض في منطقة مدينة نصر، على الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتم عملية إخماد الحريق.



