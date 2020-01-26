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السيطرة على حريق في معرض موبيليا بمدينة نصر

الأحد 26/يناير/2020 - 01:36 م
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل معرض موبيليا، في مدينة نصر، بعد انتقال سيارات الإطفاء، دون وقوع إصابات بين سكان الشقة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل معرض في منطقة مدينة نصر، على الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتم عملية إخماد الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

مدينة نصر سيارات الإطفاء حريق معرض موبيليا النيابة العامة الفجر

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