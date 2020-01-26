المئات من زوار معرض الكتاب يتوافدون مكتبة الأسرة



شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب المنعقد حاليا بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، إقبالا جماهيريا كبيرا وعلى إصدارات الهيئة بمختلف المجالات وكذلك كتب مكتبة الأسرة، وخاصة كتاب شخصية مصر للمفكر والعالم د. جمال حمدان والذى تم اختياره شخصية المعرض هذا العام، حيث يتم تزويد الجناح يوميا بكميات جديدة من الكتاب والتى تنفذ خلال ساعات قليلة.



والكتاب طبعته هيئة الكتاب فى مشروع مكتبة الأسرة وصدر فى أربعة أجزاء بسعر ١٤٠ جنيه للأجزاء الأربعة.



ويستمر المعرض حتى ٤ فبراير المقبل وكان قد افتتحه د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمرافقة د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وعدد من الوزراء فى ٢٢ يناير وتحل عليه دولة السنغال ضيف شرف،ويحمل شعار مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع.

