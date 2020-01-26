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كوكاكولا يختتم استعداداته لمواجهة منتخب السويس

الأحد 26/يناير/2020 - 01:33 م
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بوابة الفجر
نورهان فضل
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يختتم اليوم الأحد فريق كوكاكولا بقيادة ممدوح عبدالحي استعداداته لملاقاة منتخب السويس المقرر لها الثانية ونصف ظهراً غداً الاثنين على استاد السكة الحديد فى الجولة الثالثة عشر بالدوري القسم الثاني، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير مساء اليوم، ويعلن بعدها ممدوح عبدالحي قائمة فريقه التى تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة .

ويسعى الجهاز الفني للفريق لتصحيح مسار الفريق في ترتيب الدوري، ولإعادته للمنافسة للصعود لدوري الممتاز.

ويحتل كوكاكولا المركز السادس برصيد 17 نقطة، بعد أن لعب 12 مباريات بالدوري، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبيه 12 هدفاً منهم 5 أهداف على ملعبه مقابل 9 أهداف خارج ملعبه ، وسكنت شباكه 16 أهداف منهم6 أهداف على ملعبه مقابل 10 أهداف خارج ملعبه.
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الكلمات المفتاحية

منتخب السويس كوكاكولا القسم الثاني اخبار الرياضة

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