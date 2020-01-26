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اليوم.. فتح باب التقديم لورشة شعبة "مواهب مصر"

الأحد 26/يناير/2020 - 01:32 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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قال الفنان وائل ابراهيم المشرف على شعبة "مواهب مصر" بفرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، ان الشعبة فتحت باب التقدم للأطفال للانضمام إلى ورشة التمثيل للأطفال وذلك ابتداء من اليوم الأحد الموافق 26 يناير وحتى يوم السبت المقبل الموافق 1 فبراير القادم، وذلك عن طريق ملء استمارة المشاركة المتاحة بمسرح متروبول بالعتبة.

أضاف "إبراهيم" أن هناك شروط للتقدم حددتها لجنة الاختبارات التى يرأسها الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، والفنان حسن يوسف، والفنان وائل إبراهيم، والفنان مناضل عنتر، والفنان وائل عوض، تتضمن شروط التقدم ان يكون سن المتقدم من السابعة الى الثامنة عشر، كما يتوجب تقديم مشهد تمثيلى مسرحي لايتجاوز ال 3 دقائق، وان يجتاز المتقدم اختبار لجنة القبول بنجاح، وسيتم الاعلان عن موعد اختبارات القبول لكل متقدم يومى 2،3 فبراير.

جدير بالذكر أن فريق التدريب بالورشة يتضمن الفنانين حسن يوسف، وائل عوض، مناضل عنتر.

يذكر أن شعبة مواهب مصر تم تأسيسها بقرار من الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافي شهر نوفمبر الماضي لتقديم جيل جديد من المواهب المسرحية من الأطفال، والتي تبني لمستقبل مسرحي مشرق وتضخ دماء جديدة في كافة عناصر المسرح.
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