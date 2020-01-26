عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأربعاء.. الثقافة السينمائية تعرض ثلاث أفلام من كلاسيكيات السينما التسجيلية

الأحد 26/يناير/2020 - 01:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء عطية
Advertisements
تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يواصل مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، نشاطه وعروضه السينمائية، فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ٢٩ يناير الجارى، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد ( ٣٦ ش شريف – القاهرة).

وعن الأفلام التى ستعرض، يقول الناقد مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إن المركز سيعرض ثلاثة أفلام من كلاسيكيات السينما التسجيلية، كخدمة مجانية يحرص على تقديمها المركز، إنطلاقا من الدور المنوط به لتعريف الأجيال بتاريخ وكنوز السينما التسجيلية.

وأضاف الشحرى، أن العرض يشمل فيلم" الفلاح الفصيح" للمخرج شادى عبد السلام، وفيلم "فن الفلاحين" للمخرج عبد القادر التلمسانى، وفيلم " الصلاة من وحى مصر العتيقة" " للمخرجة نبيهة لطفى.
Advertisements

أخبار تهمك

برشلونة يدفع ثمن إقالة فالفيردي

منذ نصف ساعة

صفقة "الفنكوش".. كيف ستخرج فودافون من مصر؟

منذ ساعة و 22 دقيقة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ يوم

عاجل.. إطلاق نار على سيارة شقيق نائبين ببني سويف

منذ ساعة و 7 دقيقة

برشلونة بين خيارين أحلاهما مر

منذ 18 دقيقة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

منذ ساعتين و 34 دقيقة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

زيدان يدافع عن جاريث بيل

منذ ساعة الا ربع

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 19 ساعة

3 نقاط تكفي الأهلي للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في إجراءات وزارة الصحة لمنع انتشار الكورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

كيكي سيتين يفتح النار على نجوم برشلونة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:42 م

عاجل.. إطلاق نار على سيارة شقيق نائبين ببني سويف

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

06:36 م

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

10:46 ص

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

11:15 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status