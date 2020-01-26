الأربعاء.. الثقافة السينمائية تعرض ثلاث أفلام من كلاسيكيات السينما التسجيلية

تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يواصل مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، نشاطه وعروضه السينمائية، فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ٢٩ يناير الجارى، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد ( ٣٦ ش شريف – القاهرة).



وعن الأفلام التى ستعرض، يقول الناقد مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إن المركز سيعرض ثلاثة أفلام من كلاسيكيات السينما التسجيلية، كخدمة مجانية يحرص على تقديمها المركز، إنطلاقا من الدور المنوط به لتعريف الأجيال بتاريخ وكنوز السينما التسجيلية.



وأضاف الشحرى، أن العرض يشمل فيلم" الفلاح الفصيح" للمخرج شادى عبد السلام، وفيلم "فن الفلاحين" للمخرج عبد القادر التلمسانى، وفيلم " الصلاة من وحى مصر العتيقة" " للمخرجة نبيهة لطفى.