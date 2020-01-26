مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر TV Shoot يوتيوب وتشكيل ناري لزيدان يحل فريق ريال مدريد، ضيفاً ثقيلا على نادي بلد الوليد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر TV Shoot يوتيوب وتشكيل ناري لزيدان وتقام مباراة بلد الوليد وريال مدريد على أرضية ملعب نيوفو جوسي زورييلا.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر TV Shoot يوتيوب وتشكيل ناري لزيدان يسعى ريال مدريد في تحقيق الثلاث نقاط من أجل استعاده الصدارة، بعد هزيمة برشلونة من فالنسيا بهدفين مقابل لاشيء.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر TV Shoot يوتيوب وتشكيل ناري لزيدان موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني





مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر TV Shoot يوتيوب وتشكيل ناري لزيدان تقام مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر TV Shoot يوتيوب وتشكيل ناري لزيدان القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 3 بتعليق يوسف سيف.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر TV Shoot يوتيوب وتشكيل ناري لزيدان التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام بلد الوليد: م

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – سيرجيو راموس – رفاييل فاران – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – كاسيميرو – إيسكو.

خط الهجوم: كريم بنزيما.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر TV Shoot يوتيوب وتشكيل ناري لزيدان ترتيب الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.



