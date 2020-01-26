Advertisements
Advertisements
Advertisements

kora match لايف مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الايطالي يلا شوت يوتيوب

الأحد 26/يناير/2020 - 01:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الايطالي يخوض فريق يوفنتوس الإيطالى مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفا على نابولى، بملعب “سان باولو” معقل فريق الجنوب، فى تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، الأحد، فى قمة منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

يوفنتوس ضد نابولى
يسعى اليوفى الذى يتسلح بالنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، إلى تحقيق الفوز لمواصلة مشواره نحو التتويج باللقب والحفاظ على فارق الأربع نقاط مع إنتر ميلان أقرب منافسيه فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يغرد يوفنتوس منفردا بالصدارة برصيد 51 نقطة مقابل 47 نقطة لـ”النيراتزوري”.

فى المقابل، قدم نابولى الذى أنهى الموسم الماضى وصيفا للدوري الإيطالي مستويات مخيبة للآمال هذا الموسم 2019-2020، حيث تراجع للمركز الحادى عشر برصيد 24 نقطة.

مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الايطالي

يوفنتوس ضد نابولى
وأقال نابولى مدربه كارلو انشيلوتى من منصبه فى وقت سابق وأسند المهمة إلى جينارو جاتوزو المدير الفنى السابق لنادى ميلان، لكن لم يتغير الحال كثيرا حيث خسر فريق الجنوب أربع من مبارياته الخمس في الدوري الإيطالي بقيادة الأخير، لكنه نجح مؤخرا فى تجريد لاتسيو من لقب بطل كأس إيطاليا بالفوز عليه وإقصاؤه من البطولة بهدف عن طريق لورينزو إينسيني.

يوفنتوس ضد نابولى
ويفتقد نابولى فى مباراة اليوم جهود المدافعين كاليدو كوليبالي ونيكولا ماكسيموفيتش وفوزي غلام للإصابة، وهو ما يجعل “فريق الجنوب” يعانى أمام قوة هجوم يوفنتوس بقيادة كريستيانو رونالدو الذى سجل 11 هدفا في آخر سبع مباريات بالدوري الإيطالي.

وتشهد قمة الدوري الإيطالي الليلة عودة ماوريسيو سارى مدرب يوفنتوس الحالى إلى ملعب “سان باولو” للمرة الأولى منذ أن ترك تدريب نابولي عام 2018، وهو ما علق عليه قائلا “ستكون مباراة صعبة جدا، وخاصة على الصعيد العاطفي، علاقتي بنابولي والمدينة كانت قوية”.

Advertisements

أخبار تهمك

برشلونة يدفع ثمن إقالة فالفيردي

منذ 33 دقيقة

صفقة "الفنكوش".. كيف ستخرج فودافون من مصر؟

منذ ساعة و 24 دقيقة

برشلونة بين خيارين أحلاهما مر

منذ ثلث ساعة

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 19 ساعة

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

منذ ساعتين و 36 دقيقة

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

كيكي سيتين يفتح النار على نجوم برشلونة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ يوم

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 7 ساعات

3 نقاط تكفي الأهلي للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

عاجل.. تطورات جديدة في إجراءات وزارة الصحة لمنع انتشار الكورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

زيدان يدافع عن جاريث بيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إطلاق نار على سيارة شقيق نائبين ببني سويف

منذ ساعة و 9 دقيقة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:42 م

عاجل.. إطلاق نار على سيارة شقيق نائبين ببني سويف

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

06:36 م

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

10:46 ص

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

11:15 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status